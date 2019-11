Bison Bank diz que está bem capitalizado

O Bison Bank está bem capitalizado e em contacto com o Banco de Portugal para que os compromissos sejam cumpridos, afirmou fonte oficial do ex-Banif Investimento, recusando que a instituição esteja à venda.

“O acionista do Bison Bank comunicou claramente ao Conselho de Administração do banco que ‘o Bison Bank não está à venda’. O acionista do banco também afirmou que está em permanente contacto com o Banco de Portugal para que todos os compromissos necessários sejam e continuem, sempre, a ser cumpridos”, afirmou fonte oficial questionado pela Lusa.

O grupo Bison comprou o banco de investimento do Banif em 2018, transformando-o em Bison Bank.

Desde então, segundo fonte oficial, “o foco tem sido o processo interno de reorganização e o estabelecimento de um modelo adequado de gestão de risco, em linha com o plano estratégico”, estando de momento com “todas as condições para desenvolver negócio, com base na plataforma Europa-Ásia”.

O objetivo, afirmou, é “retomar a rentabilidade nos próximos anos” e que com esse objetivo o “banco encontra-se bem capitalizado”.

O jornal ‘online’ Eco noticiou esta terça-feira que o Bison Bank foi colocado à venda pelo seu acionista, Bison Capital Financial, devido à dificuldade do grupo chinês em reforçar o capital da instituição, como exige o Banco de Portugal.

O Bison Bank, anteriormente denominado de Banif – Banco de Investimento, foi adquirido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison).