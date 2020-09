Bloco avança com proposta para comissão de inquérito à gestão do Novo Banco

O Bloco de Esquerda vai avançar com uma proposta para uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do Novo Banco.

A intenção foi anunciada esta quarta-feira pela deputada Mariana Mortágua. “Não queremos repetir a comissão ao BES. Queremos que seja sobre a resolução com base no relatório interno sobre a resolução de 2014 e a decisão de venda que deram à Lone Star poderes” alargados, referiu a parlamentar.

“Queremos apurar responsabilidades porque não desistimos de proteger o interesse público”, afirmou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa no parlamento. “Não aceitamos que este buraco no Novo Banco seja inevitável e tenha de ser pago com o dinheiro de todas e todos os contribuintes portugueses”, frisou.

A deputada do BE detalhou o objetivo desta comissão. “Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis: sejam eles instituição públicas como o Banco de Portugal ou a gestão privada do Novo Banco”, sublinhou.

Apoio de outros partidos

Questionada sobre o apoio a esta comissão parlamentar de inquérito por parte dos restantes partidos com assento na Assembleia da República, Mariana Mortágua mostra-se confiante.

“Existe uma larga maioria – até no país – que quer saber o que se passou no Novo Banco. E, sobretudo, quer perceber o que poderia ter sido evitado e como se podem evitar novas transferências”, lembrando a recusa do Banco de Portugal em enviar uma auditoria interna pedida pelo anterior governador, Carlos Costa, à atuação do regulador na resolução do BES.

O âmbito e o período para esta comissão de inquérito ainda estão a ser definidos para depois ser apresentada a proposta formal.

Notícia atualizada às 13h00 com mais informação