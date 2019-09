BPI alerta para chamadas fraudulentas

O banco BPI está a alertar os seus clientes para chamadas fraudulentas que estão a ser feitas por falsos colaboradores.

“Estão a ser feitas algumas chamadas telefónicas, por indivíduos que se fazem passar por colaboradores do BPI, que têm como único objetivo a obtenção ilícita de dados pessoais para posterior utilização fraudulenta no BPI Net, BPI APP ou no BPI Net Empresas”, indica o banco num e-mail enviado aos clientes.

O banco refere que durante as chamadas, os clientes estão a ser questionados sobre operações que não reconhecem, sendo depois informados de que serão enviados códigos por SMS para anular tais operações consideradas suspeitas. “Estes códigos SMS servem para realizar as referidas operações fraudulentas”, explica o BPI.

No caso de ser contactado, o banco avisa que não deve fornecer quaisquer dados, desligar de imediato e entrar em contacto com a linha 800 200 102 ou +351 217 207 761, no caso de não estar em Portugal.

A instituição liderada por Pablo Forero relembra que em situação alguma solicita “informação sobre códigos de autorização enviados por SMS, o preenchimento do cartão pessoal de coordenadas ou validação do número de telemóvel.”