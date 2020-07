Lucro do BPI atinge 42,6 milhões de euros no primeiro semestre, um recuo de 68%

O BPI apresentou lucros de 42,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, de acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 31 de julho, um recuo de 68% face a junho de 2019.

Deste montante, “6,5 milhões de euros correspondem ao resultado líquido da atividade registada em Portugal”. Assim, os lucros do BPI em Portugal recuaram 93%.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa, que sucedeu a Pablo Forero em maio deste ano, apresentou uma margem financeira (a diferença entre juros cobrados por créditos concedidos e juros pagos aos aforradores) de 220 milhões de euros, uma subida de 2,4% face ao período homólogo de 2019.

Já o produto bancário comercial em Portugal recuou 1,7% (menos 5,9 milhões de euros) face ao primeiro semestre de 2019, para os 348,1 milhões de euros.

O banco constituiu ainda 83 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas no primeiro semestre, indicando que se trata de uma medida “com caráter preventivo” tendo em conta o contexto de crise criado pela pandemia de covid-19.

Relativamente aos resultados apresentados, que o CEO do banco classificou como “bons”, João Pedro Oliveira e Costa enquadra o desempenho do semestre tendo em conta o cenário de incerteza económica. “Quando refiro que resultados são bons é preciso ter em conta que, quando isto começou, o cenário era muito incerto. Temos taxas de juros negativas, pressão nas comissões… era expetável que resultados fossem piores. Quando o banco aumenta a margem financeira, depósitos e crédito, ganha quota nos negócios principais onde está, tenho de sentir que resultados, no contexto atual, são bons.”

De acordo com a informação divulgada, o banco tem 4817 colaboradores trabalhadores. Tendo em conta o contexto de pandemia, o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa indica que tem 46% dos trabalhadores em teletrabalho. Esta situação irá manter-se, afirmou, ressalvando que a “prudência” é uma palavra de ordem para os próximos tempos. Até junho, o BPI contava com 448 unidades comerciais, sendo deste número são contabilizados 377 balcões.

Moratórias abrandaram nas últimas semanas

Em relação às ajudas disponibilizadas às famílias e empresas, foram aprovadas mais de 72 mil moratórias no primeiro semestre, representando 5,7 mil milhões de euros. O crédito habitação representou 31,5 mil pedidos de moratórias, com um valor de 2,6 mil milhões de euros; o crédito pessoal e financiamento automóvel representou 23,8 mil pedidos de 373 milhões. O crédito a empresas contabilizou 17,9 mil pedidos no valor de 2,7 mil milhões de euros.

João Pedro Oliveira e Costa destaca que o número de pedidos de moratórias tem vindo a abrandar ao longo das últimas semanas. “Quem queria pedir já pediu durante a altura mais crítica das moratórias.”