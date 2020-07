Lucro do BPI atinge 42,6 milhões de euros no primeiro semestre, um recuo de 68%

O BPI apresentou lucros de 42,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, de acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 31 de julho, um recuo de 68% face a junho de 2019. Deste montante, “6,5 milhões de euros correspondem ao resultado líquido da atividade registada em Portugal”.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa, que sucedeu a Pablo Forero em maio deste ano, apresentou uma margem financeira (a diferença entre juros cobrados por créditos concedidos e juros pagos aos aforradores) de 220 milhões de euros, uma subida de 2,4% face ao período homólogo de 2019.

Já o produto bancário recuou 1,7% face ao primeiro semestre de 2019, para os 348,1 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada, o banco tem 4817 colaboradores trabalhadores, uma redução de 23% em relação a dezembro de 2019. O banco tem ainda 448 unidades comerciais, sendo que 377 são balcões.

Em relação às ajudas disponibilizadas às famílias e empresas, foram aprovadas mais de 72 mil moratórias no primeiro semestre, representando 5,7 mil milhões de euros. O crédito habitação representou 31,5 mil pedidos de moratórias, com um valor de 2,6 mil milhões de euros; crédito pessoal e financiamento automóvel com 23,8 mil pedidos de 373 milhões. O crédito a empresas contabilizou 17,9 mil pedidos no valor de 2,7 mil milhões de euros.

