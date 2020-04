BPI suspende distribuição de dividendos

O banco BPI e o grupo espanhol CaixaBank vão suspender a distribuição dos dividendos relativos ao exercício de 2019 do BPI. Esta decisão, de acordo com o comunicado enviado às redações, vai permitir ao banco liderado por Pablo Forero reforçar “a sua capacidade para colocar à disposição da economia, das empresas e das famílias portuguesas os recursos necessários para responder aos exigentes desafios que se apresentam”.

Ainda esta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI), no Panorama Económico Mundial, o outlook da primavera, apontou que Portugal terá, este ano, uma das recessões mais duras da zona euro, com a economia a quebrar cerca de 8% em termos reais. Esta depressão económica será a pior marca anual de que há registos na História moderna do País.

O banco sublinha ainda que tem uma “sólida posição de solvência e liquidez” e que “quer e pode dar um contributo importante para que a recuperação da economia portuguesa ocorra com a maior celeridade possível, criando as condições para que o crédito chegue onde é necessário, em coordenação com as garantias estatais estabelecidas pelas autoridades”.

Além disso, e de acordo com o comunicado, a Fundação “la Caixa”, primeiro acionista do CaixaBank, através da Criteria, com 40% do capital, garante que “manterá intactos, apesar da crise, todos os compromissos já assumidos para 2020, acrescentando-lhes novas iniciativas de resposta às necessidades criadas pela pandemia”.