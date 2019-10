Bruxelas autoriza parceria entre Crédit Agricole e Abanca

A Comissão Europeia autorizou esta segunda-feira a criação de uma ‘joint venture’ (projeto comum) entre os bancos francês Crédit Agricole e espanhol Abanca para o setor dos seguros em Espanha e Portugal, considerando que não afeta a concorrência comunitária.

Em comunicado, a Comissão Europeia dá conta da ‘luz verde’ ao abrigo do regulamento das concentrações comunitárias, notando que a ‘joint venture’ em causa, a Abanca Generales Seguros e Reaseguros, estará “sediada em Espanha em atuará no setor dos seguros não-vida em Espanha e em Portugal”.

“A Comissão concluiu que a concentração proposta não suscita preocupações em termos de concorrência, dadas as quotas de mercado moderadas das empresas em causa nos mercados relevantes”, aponta o executivo comunitário.

Num comunicado de imprensa divulgado em julho deste ano, o Crédit Agricole indicava que iria adquirir 50% do capital da Abanca Generales de Seguros y Reaseguros para concretizar a operação, sendo que o restante capital é do Abanca.

Envolvidas nesta operação estão então as empresas francesa Crédit Agricole Assurances, detida pelo Crédit Agricole, e a espanhola Abanca Division Inmobiliaria, do Abanca Corporación Bancária.

Enquanto a primeira opera nos setores bancário, de seguros e imobiliário, a segunda atua na banca de retalho, no financiamento ao consumo e na gestão de ativos e seguros.

Em Portugal, o Abanca conta atualmente com 70 balcões, presentes em 16 distritos, e com 500 colaboradores (os que foram integrados do Deutsche Bank e os que já estavam com o Abanca Portugal).