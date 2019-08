Caixa Brasil está exposta a empresas da Lava Jato

Detido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Banco Caixa Geral Brasil está exposto a empresas envolvidas na investigação ao maior caso de corrupção já detetado no país, conhecida como Lava Jato.

A informação consta do relatório de gestão e contas da CGD, referente a 2018, de acordo com o Jornal de Negócios. “No BCG Brasil não há registo de incidentes internos relativos à corrupção”, cita o jornal. No entanto, “em relação a operações, destaca-se que o BCG Brasil possui em carteira de clientes empresas listadas em medidas no contexto da Lava Jato”.

A CGD, que espera vender a Caixa Brasil até ao final do ano, mantém-se em silêncio e não revela quais os impactos que esta exposição poderá ter sobre as ofertas que vier a receber pelo banco, numa altura em que já estão selecionados os interessados.

No documento, a CGD indica que o banco brasileiro “tomou as medidas necessárias em relação às empresas que constavam na base de clientes, diminuindo a sua exposição de crédito, quando aplicável, encerrando relacionamentos e incluindo as empresas remanescentes em ‘watch list’ de ‘compliance’ [lista de controlo de cumprimento], com acompanhamento aproximado das operações residuais”.