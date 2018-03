Carlos Tavares a caminho da presidência do Montepio

Carlos Tavares deverá ser o próximo presidente do conselho de administração da Caixa Económica do Montepio (CEMG). O nome do ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) será escolhido pela Associação Mutualista, a dona do banco do Montepio.

Segundo o Jornal Económico desta sexta-feira, a Associação Mutualista deverá enviar, em breve, a lista final dos órgãos sociais do banco. Esta é a última etapa para o Banco de Portugal concluir o processo de avaliação da nova administração da Caixa Económica.

Depois da validação pelo Banco de Portugal, a Caixa Económica do Montepio irá marcar a assembleia-geral para aprovar a mudança de estatutos, que prevê a criação de um conselho de administração e de uma comissão executiva.

Francisco Fonseca da Silva foi o primeiro nome apontado para ser chairman da Caixa Económica do Montepio, mas foi rejeitado pelo Banco de Portugal devido a conflito de interesses.