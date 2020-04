Bruxelas. Novo Banco custa mais 0,3% do PIB em 2020, vírus não se sabe

O Novo Banco vai pedir “uma nova ativação do mecanismo de capital contingente” num valor equivalente a 0,3% do produto interno bruto (PIB), o que a preços de 2020 (calculados antes da pandemia rebentar) se traduz em mais 650 milhões de euros em ajudas públicas à banca, na forma de empréstimos concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução.

Quem o reafirma é a Comissão Europeia (CE) esta quarta-feira, na 11a avaliação do credor ao pós programa de ajustamento de Portugal.

No estudo, que fechou com a informação reunida até ao passado dia 6 de março, a CE confirma os encargos com a banca no orçamento de 2020, mas ainda não se abalança em previsões sobre qual será o impacto da crise do coronavírus na economia e nas contas públicas.

A pandemia “terá um impacto” em Portugal, mas este “irá depender da duração e da magnitude da disrupção causada a nível regional e global e da resposta através de medidas de política”, referem os peritos de Bruxelas.

