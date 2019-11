CEO do Santander alerta que rentabilidade da banca ameaça crescimento

Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Portugal, alertou ontem que a fraca rentabilidade da banca europeia é preocupante e põe em causa o crescimento económico.

“Um banco que não tem uma boa rentabilidade não consegue ajudar a economia. E o comportamento da economia tem uma correlação enorme com o que se passa em termos de rentabilidade dos bancos. Se os bancos na Europa têm uma rentabilidade baixa, vai ser muito difícil ajudarem a economia a crescer”, disse à margem da 4ª Money Conference, promovida pelo Dinheiro Vivo, TSF e EY.

“Recentemente, o vice-presidente do Banco Central Europeu disse que 90% dos bancos da Europa têm uma rentabilidade abaixo do seu custo de capital. Isto é uma situação preocupante. Em Portugal, o Santander é o único banco que tem uma rentabilidade acima do seu custo de capital mas o resto dos bancos portugueses tem uma rentabilidade em média com os bancos europeus”, frisou.