CGD. Administradores já têm funções atribuídas

Os pelouros da nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) já foram distribuídos pelos sete administradores-executivos, incluindo Paulo Macedo, que agora tomam posse, sabe o Dinheiro Vivo.

A equipa vai ser constituída por oito administradores executivos, incluindo Carlos Albuquerque, que sai do Banco de Portugal para o banco público mas que terá um período de cool-off de, no mínimo, seis meses, antes de assumir as novas funções.

Ao que apurou o Dinheiro Vivo terá sido o próprio a pedir este período de “nojo” entre as funções. O Dinheiro Vivo sabe também que as pastas voltarão a ser distribuídas com a entrada de Carlos Albuquerque na administração.

Para o Banco de Portugal vai voltar Luís Ferreira da Costa, que esteve dois anos na PwC, uma nomeação que confere um conflito “ético-moral”, segundo os juristas contactados pelo DV.

Assim, na nova divisão de competências do banco público, Paulo Macedo ficará com a Secretaria Geral, com a Direção de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (recursos humanos), com a Direção de Comunicação e Marca, com os assuntos jurídicos e apoio à governação corporativa e ainda com a parte ligada à auditoria interna e compliance – reportando à comissão de auditoria e controlo interno. Terá ainda a tutela do gabinete de património histórico e de estudos.

José João Guilherme será responsável com a área de direção de particulares, em todas as zonas geográficas excepto nas ilhas, com a direção de marketing, direção internacional de negócio, entidades domésticas como o Parbanca ou o Partang, que está em liquidação e ainda com as operações internacionais: sucursais em França e Timor, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Macau.

José Brito ficará com a parte financeira, nomeadamente a contabilidade, consolidação e informação financeira, a direção de mercados financeiros, a direção de planeamento, orçamento e controlo e com a relação com investidores. Nas entidades domésticas será responsável pela Caixagest e Caixa Gestão de Ativos e nas internacionais com as sucursais em Espanha, Londres, Ilhas Caimão, Nova Iorque e Luxemburgo.

Francisco Cary fica com a Direção de Banca Institucional e com a direcção empresarial (norte, sul e grandes empresas), as entidades domésticas como o CaixaBI, a Imobiliário ou a Leasing e Factoring e ainda a Imocaixa, a Locarent e a Wolfpart. Do lado internacional terá responsabilidade sobre o Banco Caixa Geral Brasil, Banco Caixa Geral (Espanha), CGD Investimentos CVC (Brasil) e o Mercantile Bank Holdings (África do Sul).

João Tudela Martins, que transita da anterior administração, fica com a direção de Gestão de Risco, a

direção de Riscos de Crédito e com o Gabinete de Validação de Modelos.

Maria João Carioc só assume funções a 6 de março mas já tem a sua pasta definida: ficará com a direção de Acompanhamento de Empresas, a direção de Negócio Imobiliário, o Centro de Operações, a direção de Sistemas de Informação, o gabinete de Proteção e Segurança e de coordenação SEPA, a direção de apoio à CGA e ainda entidades domésticas como o Caixanet, o Caixatec, a Esegur e o Sogrupo.

Por fim, Nuno Martins ficará com a direção de acompanhamento de particulares, a direção de organização e qualidade e atividades domésticas como a Sogrupo Compras e Serviços Partilhados ou a Sogrupo gestão de Imóveis, que está em liquidação.