CGD antecipa pagamento a fornecedores

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) antecipou o pagamento de 10 milhões de euros às Pequenas e Médias Empresas (PME) suas fornecedoras, no âmbito das dificuldades de tesouraria geradas pelo impacto do Covid-19.

“Tendo em conta as dificuldades de tesouraria que se adivinham com a situação de pandemia do Covid-19, a administração da Caixa Geral de Depósitos decidiu acelerar os procedimentos de pagamento às Pequenas e Médias Empresas suas fornecedoras, libertando, desde já 10 milhões de euros”, adianta o banco público.

“Esta medida pretende reforçar a tesouraria das empresas que fornecem regulamente a Caixa e antecede o anúncio de um pacote alargado de medidas para mitigar o impacto nos portugueses, particulares e empresas, que será comunicado ainda esta semana”.