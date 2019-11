CGD encomendou estudo sobre créditos a Vale do Lobo

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) encomendou um estudo à Nova SBE, em agosto, com vista a avaliar os pressupostos económicos e financeiros que estiveram na base do processo do financiamento de 194 milhões de euros ao empreendimento Vale do Lobo, em 2016, escreve o Jornal Económico, esta sexta-feira.

“O estudo serviu para avaliar os pressupostos de concessão de crédito a Vale do Lobo, constituindo um suporte técnico de incidência económica e financeira para a avaliação jurídica em curso que visa eventuais ações judiciais contra antigos administradores da Caixa que participaram neste processo de decisão”, afirmou fonte próxima, citada pelo mesmo jornal.

O objetivo do banco liderado por Paulo Macedo pode ser sustentar a eventual conclusão jurídica de incumprimento dos deveres de diligência dos antigos gestores que devem ser acautelados no seu exercício profissional.

A fonte ouvida pelo semanário refere que “esta situação pode servir para apontar uma fragilidade aos ex-gestores da Caixa, por não terem sugerido a realização de testes de esforço”, que avaliassem a resiliência da CGD face a possíveis situações económicas adversas.