CGD já entregou 782 milhões a empresas no âmbito das linhas de apoio à pandemia

A Sociedade de Garantia Mútua já deu luz verde a 929 milhões de euros do que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) submeteu no âmbito das linhas de apoio às empresas devido à pandemia de covid-19. O banco público, liderado por Paulo Macedo, já fez chegar às firmas mais de 80% deste valor.

“A Caixa tem aprovado pelas SGM, até 6 de julho, 929 milhões de euros do crédito que submeteu. E disponibilizou às empresas 782 milhões de euros ao abrigo das várias linhas de apoio à pandemia Covid-19 com garantia das SGM (Sociedade de Garantia Mútua), ou seja, disponibilizou 84% do valor que já tem aprovado e não 41%, como está referido no Inquérito ao Contexto Empresarial de junho da AIP”, indica a instituição bancária em comunicado.

O banco liderado por Paulo Macedo esclarece ainda que a CGD “disponibiliza os fundos às empresas assim que tem o contrato assinado pelo cliente e a documentação completa exigida, sem aguardar pela assinatura final” da Sociedade de Garantia Mútua. “O valor referido no documento da AIP tem por base informação para uma amostra de empresas, que não reflete a situação atualizada”.

O comunicado do banco indica ainda que a Caixa submeteu 6.500 empresas. “A Caixa estava, no final de junho, com uma quota superior a 14%, que estimamos que continue a crescer à medida que o plafond seja libertado pelas SGM, depois de eliminadas as operações repetidas pelo mesmo banco ou por falta de interesse dos clientes. Isto permitirá à Caixa enquadrar as operações que tem a aguardar aprovação. Adicionalmente, a Caixa financiou em linhas específicas FEI Covid cerca de 279M€, até à presente data, para 3.700 empresas, maioritariamente micro e pequenas empresas, assegurando desta forma, a satisfação das necessidades da generalidade dos seus clientes”.