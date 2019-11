CGD: Procura na emissão de dívida foi 7 vezes superior à oferta

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou esta segunda-feira uma emissão de dívida sénior não preferencial no montante de 500 milhões de euros, a cinco anos e com uma taxa de juro de 1,25%, tendo a procurado superado em sete vezes a oferta.

A emissão do banco estatal, destinada apenas a investidores institucionais, atraiu um total 220 ordens, com o valor total a superar os 3.500 milhões de euros face aos 500 milhões de euros disponíveis na oferta.

“Esta emissão é a terceira colocada nos mercados de dívida internacionais desde o início da implementação do Plano Estratégico 2017-2020, todas com diferentes níveis de subordinação, melhorando o perfil de risco da Caixa”, refere a Caixa num comunicado divulgado hoje.

“A receção e interesse manifestados por parte dos investidores refletem a evolução positiva registada pela CGD na implementação do Plano, nomeadamente pela melhoria de rentabilidade, solvabilidade e qualidade dos ativos, traduzindo-se numa significativa diminuição do custo de financiamento da CGD”, adianta.

O banco acrescenta que se trata “da primeira emissão deste tipo de dívida realizada por um banco português, no seguimento da aprovação do seu enquadramento legal”.

Adianta que a emissão se insere “no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilitiues) fixados pelo Banco de Portugal, conforme decisão do Conselho Único de Resolução”.