CGD regista aumento de 30% de utilizadores na aplicação Caixadirecta

Com grande parte da população em confinamento, muitos serviços digitais estão a crescer. Os serviços bancários são um exemplo disso. O número de utilizadores da aplicação Caixadirecta, da Caixa Geral de Depósitos (CGD), aumentou, em março, 30%, tendo atingido 700 mil utilizadores únicos e mais de 17 milhões de utilizações, segundo o comunicado do banco liderado por Paulo Macedo. Em março, mais 1,1 milhões de portugueses utilizaram os canais digitais da instituição.

A instituição bancária indica ainda que os “canais digitais representaram, ainda nas últimas semanas de março, mais de 68% das operações realizadas por clientes na CGD, o que representa um aumento de +16 pontos percentuais face ao valor médio dos últimos meses (52%)”.

Em março, comparando com o mesmo período de 2019, o banco teve uma subida de 32% do número médio de clientes na aplicação móvel. Nos diversos canais digitais este aumento foi de 17%. Só na última semana de março, com o Estado de Emergência em vigor, restringindo as movimentações, mais de 460 mil clientes únicos a acederem diariamente aos canais digitais, mais 31% face à média diária dos meses anteriores.

“Na sua transformação digital, a CGD anunciou esta semana a disponibilização, na app Caixadirecta, através da Assistente Digital CAIXA, a possibilidade de os clientes poderem registar o pedido de carência do seu crédito habitação ou crédito pessoal, por interação por voz, em português. O pedido fica registado e os clientes são posteriormente contactados pela rede de agências para dar seguimento ao pedido. Em breve, a assistente digital CAIXA responderá também às dúvidas que vierem a ser colocadas pelos clientes sobre as medidas disponibilizadas pela CGD (e as previstas pelo Estado) para apoio às famílias e empresas no âmbito da pandemia do Covid-19”.