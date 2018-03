Cinco regras para prevenir vendas abusivas de produtos financeiros

Vai haver uma revolução na forma como os produtos financeiros são vendidos, de forma a proteger os investidores e a mitigar o risco de acontecerem vendas abusivas como no BES e Banif. A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, detalhou numa audição no parlamento as principais novidades da legislação que está a ser preparada e que visa transpor uma diretiva europeia.

Identificação de mercados-alvo para os produtos

A nova legislação vai obrigar os intermediários financeiros a detalharem a que tipo de clientes determinado produto se dirige. O objetivo é impedir que sejam feitas vendas de produtos de maior risco a investidores mais conservadores e assegurar que as características desses instrumentos se adequam ao perfil e plano de investimentos dos clientes.

“O desenvolvimento de produtos implicará a definição de mercados-alvo e a avaliação de riscos relevantes, exigindo uma estratégia de distribuição coerente com essas avaliações”, disse Gabriela Figueiredo Dias.

Os supervisores terão poderes reforçados. E têm a possibilidade “de proibir a distribuição ou venda de determinados instrumentos financeiros, bem como certas atividades ou práticas”, detalhou a presidente da CMVM.

Questionários aos investidores

As novas regras pretendem dar maior proteção aos investidores. Mas também “lhes pede que se responsabilizem mais pelas suas escolhas”, explica Gabriela Figueiredo Dias. Existirão “testes mais exigentes de adequação de investimentos ao perfil dos clientes implicarão a prestação, por parte do cliente, da informação necessária para que o intermediário cumpra com as suas obrigações”.

Além de recolherem essa informação sobre os investidores, as instituições financeiras terão ainda de avaliar a tolerância ao risco dos clientes.

Formação e responsabilização dos vendedores

Os funcionários de intermediários financeiros que estejam a vender produtos terão de ter formações frequentes. “São alargados e aprofundados os requisitos em matéria de conhecimentos e competências dos colaboradores do intermediário financeiro”, referiu Gabriela Figueiredo Dias. Além de essa formação permitir uma melhor qualidade da informação prestada aos clientes, impede também que os funcionários aleguem desconhecer o instrumento financeiro que estavam a vender.

Gravação e registo de conversas

A forma como a venda de um produto financeiro é feita ao cliente terá de ficar registada, de forma a existir um comprovativo de que todas as regras foram cumpridas ou, caso não o tenham sido, a permitir aos supervisores provas de que existiram vendas inadequadas. “São obrigatórios novos registos e respetiva conservação, nomeadamente a gravação de conversas telefónicas ou de comunicações eletrónicas”, disse a presidente da CMVM.

Controlo sobre incentivos salariais

As novas regras pretendem também que os produtos financeiros que são aconselhados sejam os mais adequados aos clientes e não os que sejam mais interessantes para a instituição financeira ou para o funcionário que os vende. A forma criada para assegurar esse objetivo é impedir que “a política de remuneração dos colaboradores” interfira “com os interesses dos clientes”, disse Gabriela Figueiredo Dias. Na prática, os vendedores não podem receber incentivos financeiros para vender um determinado produto em detrimento de outro que possa ser mais adequado para o cliente.