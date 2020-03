Clientes da CGD passam a poder aderir ao ‘homebanking’ sem ir à agência

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) simplificou a adesão dos clientes ao serviço de homebanking, que agora pode ser feita online sem a necessidade de deslocação a uma agência do banco.

“Até agora, adesão ao serviço de homebanking da Caixa, Caixadirecta, só podia ser feita presencialmente numa agência. Agora, os clientes que queiram pedir a adesão necessitam apenas de um smartphone para um acesso 100% digital aos serviços bancários relevantes e até pedir um cartão bancário, eliminando mais uma necessidade de sair de casa”, refere o banco em comunicado.

Os clientes da Caixa podem fazer a adesão através da app Caixadirecta,”sem assinatura ou entrega de documentos em papel”, e podem “movimentar a sua conta logo após terminar o processo de adesão, que durará poucos minutos”. Os clientes podem “igualmente, efetuar transferências, pagamentos e solicitar um cartão de débito, que será recebido em casa por correspondência”.

O banco estatal frisa que “esta solução enquadra-se no programa de transformação digital da Caixa e visa responder às necessidade do atual contexto – Covid 19, criando condições para que os clientes possam, a partir de casa e sem necessidade de deslocação, aceder aos produtos/serviços do banco, com toda a comodidade, rapidez e segurança”.

Os bancos têm vindo a anunciar medidas para apoiar os clientes e mitigar os efeitos nas famílias e empresas da epidemia de coronavírus, que levou à declaração de estado de emergência em Portugal.

Atualizada às 12H11 com mais informação