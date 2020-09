Clientes da CGD sem acesso ao serviço Caixadirecta

“Pedimos desculpa mas momentaneamente não é possível satisfazer o seu pedido”, é a mensagem que os clientes da Caixa Geral de Depósitos estão a receber quando tentam aceder ao serviço de homebanking Caixadirecta.

As dificuldades técnicas estarão a acontecer tanto no acesso através do computador como na aplicação móvel do banco.

Na mesma mensagem, o banco liderado por Paulo Macedo indica que, como alternativa, os clientes afetados podem recorrer ao serviço Caixadirecta através do telefone.

Fonte oficial da Caixa confirma ao Dinheiro Vivo que o serviço está em baixa desde as 16h30, afetando sobretudo o serviço Caixadirecta. O banco esclarece que se trata de um problema de comunicações e não de um ataque informático, esclarecendo que a resolução será feita em breve.

Nas redes sociais os utilizadores da CGD relatam a impossibilidade de fazer pagamentos ou transferências através do serviço de homebanking, por exemplo.

De acordo com os dados apresentados pelo banco público à CMVM, a Caixa tinha 1,76 milhões de clientes com o contrato Caixadirecta ativo em Portugal. A nível global, os clientes digitais ascendem aos 2,2 milhões. O número de operações feitas através do serviço Caixadirecta aumentou 22% no primeiro semestre do ano, face ao período homólogo, devido ao confinamento.

Os utilizadores ativos da aplicação para smartphone da Caixa ultrapassam os 992 mil, conforme indicou o banco na apresentação de resultados semestrais.