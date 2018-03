CMVM: “Ninguém compreenderia que ficasse tudo na mesma” na supervisão

Após a destruição de valor nos mercados financeiros e dos casos BPN, BPP, BES e Banif, a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, defende que “desta vez terá de ser mesmo diferente” no que diz respeito à regulação e à supervisão. E considera que “ninguém compreenderia que tudo ficasse na mesma”, até porque as crises podem vir novamente

Numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, sobre a transposição da DMIF II para o ordenamento jurídico português, Gabriela Figueiredo Dias defendeu que “perante a história recente, que de resto encontra paralelo em vários outros países da UE, não podíamos e não podemos deixar de ter uma resposta no reforço da regulamentação e da supervisão”.

Sobre a transposição da diretiva, que visa aumentar o grau de proteção dos investidores e dar mais ferramentas aos supervisores, a presidente da CMVM considera que “vai ao encontro das necessidades identificadas”. Na perspetiva de Gabriela Figueiredo Dias, a DMIF II reforça tanto os deveres de conduta como os deveres de organização dos intermediários financeiros, confere novos poderes às autoridades de supervisão e protege os investidores ao mesmo tempo que lhes pede que se responsabilizem mais pelas suas escolhas”.

A líder do supervisor dos mercados defende que a DMIF II “é necessária para prevenir a repetição dos problemas do passado”. Mas apesar de dar mais armas aos supervisores para assegurarem a proteção do mercado, Gabriela Figueiredo Dias ressalva que “não podemos pensar que as autoridades são omnipresentes e estarão em todos os balcões, em todos os lugares, a todo o momento a monitorizar cada informação, cada investimento, cada transação”.

CMVM pede convergência com regras europeias

A audição de Gabriela Figueiredo Dias surge depois da proposta do governo para a transposição da diretiva europeia e da proteção dos investidores. A presidente do supervisor financeiro considera que “nas matérias sob alçada da CMVM, o peso regulatório é proporcionado”.

E apesar de admitir que existe margem “para ajustamentos e melhorias”, defende que consideramos que nas matérias sob alçada da CMVM, alertou “para os riscos inerentes a medidas que vão além da legislação europeia, designadamente de perda de competitividade, de arbitragem regulatória e até riscos legais nos casos em que contrariem os limites impostos pelo enquadramento europeu”.

O desafio tecnológico para o supervisor

Questionada sobre se a CMVM tem os meios suficientes para assegurar as funções de supervisão previstas na DMIF, Gabriela Figueiredo Dias disse que “os meios são sempre insuficientes, em todos os lugares, não só na CMVM e em Portugal”.

E explicou que “não se pode ter a ideia de que o regulador, seja ele qual for, terá sempre meios suficientes para fazer face a todos os desafios da supervisão”, sob pena de levar a uma “infantilização” dos supervisionados.

No caso concreto da CMVM, a presidente do supervisor diz que existe um “esforço de contenção orçamental e financeira que procuramos respeitar. Em alguns momentos com níveis menos confortáveis”.

A presidente da CMVM diz que assegurar o previsto na DMIF, “implica para o regulador um esforço enorme e um dos pontos mais complexos é o de ter meios tecnológicos”. E concluiu que a “supervisão da DMIF sem meios tecnológicos adequados é quase uma impossibilidade”.