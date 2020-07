Covid-19: Nível de riqueza em Portugal entre os menos afetados pela crise

O nível de riqueza em Portugal deverá ser menos afetado pela crise provocada pelas medidas adotadas para travar a pandemia e, no pior cenário, vai crescer 3% ao ano até 2024, acima de um crescimento previsto de 1,4% a nível global.

No melhor cenário, o nível de riqueza nacional pode aumentar 4% no mesmo período, o mesmo nível de crescimento registado entre 1999 e 2019, apontam previsões do relatório ‘Global Wealth 2020: The Future of Wealth Management — A CEO Agenda’ da consultora Boston Consulting Group (BCG).

A riqueza pessoal nacional atingiu os 530 mil milhões de euros em 2019, um crescimento de 2,9% face a 2014, de acordo com o relatório. O valor corresponde a 1,2% de toda a riqueza individual da Europa Ocidental.

“Estando menos exposto aos mercados financeiros, até 2019 Portugal registava um crescimento da riqueza inferior à média global. No entanto, também por isso, não deverá ser tão impactado pela crise pandémica”, refere um comunicado da BCG relativo ao estudo, divulgado esta quinta-feira.

A nível global, em 2020, a consultora antecipa que a riqueza deverá cair entre 6 e 16 biliões de dólares (5,3 e 14,1 biliões de euros). Mas o crescimento da riqueza “manter-se-á em níveis positivos: num cenário mais otimista a riqueza poderá registar um aumento de 4,5% ao ano, atingindo o crescimento de 2019 já em 2021”. Já um cenário mais pessimista, “aponta para crescimentos na ordem dos 1,4%” e “apenas em 2023 se deve recuperar os níveis registados no ano passado”.

Segundo o estudo da BCG, a maioria da riqueza em Portugal continua a ser detida pelos que possuem menos de 250 mil euros, o sue corresponde a 51% do valor global. Mas o seu peso desceu nos últimos 20 anos, que era de 57% em 1999.

Do total da riqueza nacional, 12% é detida pelos que possuem fortunas de mais de 100 milhões de euros, “um valor que sobe paulatinamente desde 1999, quando era de 9%”.

A maioria da riqueza está concentrada em moeda e depósitos, sendo que esta classe de ativos cativa 44% das carteiras.

” O investidor português médio adota uma estratégia de alocação dos seus ativos que é mais conservadora do que a adotada por investidores noutros mercados. Se isso o tem privado de obter retornos mais elevados durante a década que passou – de sustentado crescimento económico e valorização dos mercados bolsistas – neste momento de maior crise tem também um efeito suavizador das perdas”, afirmou Carlos Barradas, diretor-geral e senior partner da BCG Lisboa.

“É por isso que as fortunas pessoais não deverão ser tão afetadas nos próximos anos. Ainda assim, a longo prazo, esta característica de grande aversão ao risco tem impedido o crescimento das fortunas portuguesas de acompanhar o registado a nível médio globalmente”, adiantou, citado no comunicado.

Atualizada às 13H00 com mais informação