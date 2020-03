Crédito ao consumo: Portugueses pediram 638,1 milhões de euros em janeiro

Os novos contratos de crédito ao consumo atingiram os 638,1 milhões de euros em janeiro, um aumento de 12,9% face ao mesmo mês do ano passado.

Comparando com o mês de dezembro de 2019, o montante corresponde a uma descida de 4,5%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

O número de novos contratos de crédito subiu 7,7% em termos homólogos para os 134,2 mil.

O novo crédito pessoal disparou 17,9% para 293 milhões de euros, o financiamento para compra de automóvel aumentou 11,3% para 246 milhões de euros e o recurso a cartões de crédito e linhas ou contas a descoberto cresceu 3,4% para 100 milhões de euros.

O Banco de Portugal anunciou, no final de janeiro passado, a implementação de limitações nos contratos de crédito pessoal. As medidas entram em vigor a partir de 1 de abril e incluem a redução de 10 para sete do prazo máximo para o pagamento deste tipo de empréstimos.

O crédito ao consumo bateu recordes em 2019 atingindo os 5.245 milhões de euros.

Os incentivos à contratação de crédito ao consumo têm aumentado, com as instituições financeiras a tentar captar mais receita numa altura em que as baixas taxas de juro penalizam a rentabilidade dos bancos.

Entidades como a Deco-Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor têm pedido mais medidas para travar o recurso ao crédito por parte das famílias, já que o elevado nível de endividamento no país tem levado portugueses a pedir ajuda por estarem em situação de sobre-endividamento.

