Crédito pessoal disparou 14% em fevereiro

Os portugueses pediram emprestado 305 milhões de euros em crédito pessoal no mês de fevereiro, um aumento de 14,2% face ao período homólogo de 2019.

O crédito automóvel cresceu 8%, atingindo os 233 milhões de euros, enquanto os cartões de crédito e linhas a descoberto se fixaram em 107 milhões, mais 15,9% em termos homólogos, referem os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

No total, os portugueses endividaram-se em mais 645,4 milhões de euros em crédito ao consumo no mês que antecedeu a declaração de estado de emergência no país, devido à epidemia de coronavírus.

O montante global registado em fevereiro corresponde a uma subida de 12,2% face ao mesmo mês do ano passado e a uma subida de 1,2% comparando com janeiro de 2020.

Ontem, o Banco de Portugal já tinha divulgado a evolução dos empréstimos a particulares, com os valores a atingir novos máximos. Os dados sobre crédito ao consumo divulgados hoje incluem dados mais detalhados sobre o crédito ao consumo.

O supervisor financeiro tem vindo a adotar medidas para travar o aumento do crédito. No final de janeiro adotou novas medidas para limitar o crescimento do crédito ao consumo, incluindo a redução do prazo máximo dos contratos de crédito pessoal de 10 para sete anos. As novas regras entraram em vigor a 1 de abril.