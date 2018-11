Crédito trava depois das recomendações do Banco de Portugal

Os bancos voltaram a baixar o ritmo da concessão de crédito para a compra de casa. Em setembro, o valor dos novos empréstimos baixo para 790 milhões de euros, o montante mais baixo desde abril deste ano. Face ao pico de 2018, alcançado em junho, um mês antes de entrarem em vigor as limitações recomendadas pelo Banco de Portugal, o novo crédito baixou 200 milhões de euros, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo supervisor.

O valor do novo crédito à habitação em setembro ficou abaixo da média mensal de 2018. E já não é muito mais elevado do que o registado no mesmo mês de 2017, altura em que os bancos concederam 739 milhões para a compra de casa. Esta evolução é um sinal de que as recomendações do Banco de Portugal na concessão de crédito estão a permitir abrandar o crescimento do crédito.

Em fevereiro, o supervisor liderado por Carlos Costa anunciou que queria que os bancos passassem a cumprir com regras na concessão de crédito a partir do início de julho. Desde esse mês que os novos empréstimos à habitação estão em queda. Apesar das regras surgirem sob a forma de recomendação, o supervisor avisou que iria avaliar a sua eficácia, não descarando tomar medidas mais impositivas para travar o crédito caso este continuasse a crescer para níveis que poderiam ameaçar a estabilidade financeira.

O supervisor definiu que o montante de um empréstimo não deve em 90% o valor do imóvel que é dado como garantia e que o esforço financeiro das famílias para pagar créditos não ultrapasse, contabilizando já uma eventual subida dos juros, 50% do rendimento da família. Pretende ainda limitar a maturidade máxima dos empréstimos a um prazo de 40 anos e que em 2022 a maturidade média seja de 30 anos.

Atualizada às 11:25 com mais informação