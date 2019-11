DBRS confirma ‘rating’ de longo prazo do Santander

A agência de notação financeira DBRS Morningstar confirmou os ratings do banco Santander, incluindo o rating de longo prazo em ‘A’ e o rating de curto prazo em ‘R-1’. A tendência de ambos os ratings mantém-se estável, adianta a agência em comunicado.

A DBRS alterou a tendência dos ratings de curto e longo prazo das obrigações críticas do banco de positivos para estáveis.

A confirmação dos ratings reflete a força da operação bancária global, que contribui para ganhos resilientes e a geração sustentada de capital, nota a agência. Os ratings têm ainda em conta a participação do Santander no mercado em geografias consideradas core – Brasil, Espanha, Reino Unido, México, Polónia, Polónia, Portugal, Chile, Argentina -, havendo equilíbrio entre economias emergentes e desenvolvidas.

“Uma pressão positiva no rating provavelmente exigiria melhorias na rentabilidade subjacente e estatuária do banco e ainda melhorias na qualidade dos ativos do Grupo, particularmente em Espanha”, refere a DBRS. “Embora menos provável, a pressão negativa nos ratings pode surgir se houver alguma indicação de um perfil de risco aumentado, particularmente nos negócios de financiamento ao consumidor, operações bancárias grossistas ou os negócios na América do Sul, sem o aumento apropriado da capitalização”.