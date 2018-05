DBRS: Portugal melhorou estabilidade financeira

A DBRS considera que Portugal tem feito progressos na tarefa de assegurar a estabilidade financeira, realçando as melhorias em duas áreas que considera serem críticas. Os analistas da agência salientam a descida do crédito malparado e a melhor situação financeira dos bancos.

“Os elevados níveis tanto de dívida empresarial como o crédito malparado têm vindo a cair gradualmente. O crédito malparado das companhias, que representa cerca de dois terços dos total do crédito malparado, teve a maior redução do crédito malparado em 2017”, pode ler-se no comunicado.

A agência de notação financeira indica que a melhoria das condições económicas “e os esforços dos bancos para limpar as suas folhas de balanço” ajudaram a diminuir o crédito malparado.

A DBRS nota ainda que o setor financeiro “está numa posição financeira melhor”. “Os bancos, excluindo o Novo Banco, regressaram aos lucros em 2017, apoiando-se numa melhoria do desempenho doméstico”.

A agência de notação financeira canadiana nota, porém, que “apesar dos progressos, os principais riscos à estabilidade financeira continuam a ser os níveis elevados de dívida das empresas e o crédito malparado”, existindo ainda mais para ser feito para reduzir estes níveis.

“Ainda assim, com a dívida das empresas e o crédito malparado a cair, o setor bancário está a recuperar e com a aplicação das medidas macroprudênciais, a estabilidade financeia está a melhorar. No ponto de vista da DBRS, os esforços de Portugal para abordar os riscos financeiros estão a compensar”, remata a agência canadiana.