Défice na Associação Mutualista Montepio pode chegar até aos 350 milhões

Apesar de as contas referentes ao ano de 2016 da Associação Mutualista Montepio ainda não estarem fechadas, o défice da empresa que detém o banco Montepio pode chegar aos 300 ou 350 milhões de euros de capitais próprios negativos, o que representa um agravamento de mais de 200 milhões de euros face ao registado no exercício anterior

A dimensão final destes valores, segundo avança o Público desta quarta-feira, pode estar dependente de um evento que leve a um desinvestimento que liberte capital e ajude a fixar os capitais próprios num montante menos negativo como, por exemplo, a venda de 60% da holding Montepio Seguros aos chineses CEFC Energy Company Limited, negócio assinado a 27 de novembro de 2017, mas que ainda não se concretizou.

A Associação Mutualista desmentiu estes valores ao jornal alegando que as contas referentes a 2016 não se encontram fechadas nem auditadas e, desta forma, recusa-se a alimentar “qualquer especulação”.

Em 2015 surgiu o primeiro alerta quando o grupo Montepio contabilizou capitais próprios negativos no valor de 107,529 milhões de euros e a KPMG, auditora externa, advertiu Tomás Correia recomendando a correção dos cálculos e a apresentação de um plano para restabelecer a situação de capital e garantir a continuidade da atividade das participadas.

O Público avança, na mesma edição, que está convocada para esta quarta-feira uma reunião com os 21 membros do Conselho Geral para discutir o plano de atividade da Associação Mutualista Montepio. Esperam-se outros temas em cima da mesa como a próxima presidência do Conselho de Administração da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG).