Deutsche Bank vai colocar em bolsa negócio de gestão de ativos

O Deutsche Bank vai avançar com uma oferta pública inicial do seu negócio de gestão de ativos, planeando arrecadar até 2.000 milhões de euros com a venda de uma fatia de cerca de 25% da DWS.

O primeiro dia de negociação da DWS na bolsa de Frankfurt deverá ocorrer na semana que começa em 19 de março, segundo uma fonte com conhecimento sobre a matéria, citada pela Reuters. Os detalhes da operação são esperados para daqui a duas semanas.

A DWS tem cerca de 700 mil milhões de euros de ativos sob gestão e é uma das maiores gestoras europeias e líder na Alemanha.

A venda já era aguardada pelo mercado e surge numa altura em que o maior banco alemão tenta reconquistar a confiança dos investidores depois de anos de escândalos e reestruturação.

Outros anúncios de ofertas públicas iniciais na Europa surgiram esta segunda-feira, incluindo do banco holandês NIBC e da retalhista B&S Group e da francesa Vente-Unique.