Dona do Haitong Bank regista aumento de 83% no lucro em 2019

A Haitong Securities, dona do Haitong Bank, registou um lucro líquido de 1,2 mil milhões de euros em 2019, um aumento de 83% face ao ano anterior.

A sociedade anunciou também esta sexta-feira que vai avançar com um aumento de capital de até 2,5 mil milhões de euros para “para reforçar o balanço e suportar crescimento”.

“Este forte desempenho decorre do significativo aumento das receitas, que cresceram 33,3% em 2019”, refere a Haitong em comunicado.

Sublinha que as comissões provenientes da consolidação do negócio de gestão de património, a expansão do negócio de banca de investimento e o aumento dos ativos sob gestão no negócio de gestão de ativos “contribuíram substancialmente para este desempenho, bem como os ganhos com a atividade de trading (intermediação de transações em bolsa)“.

O Haitong Bank anunciou no passado sábado que obteve um lucro líquido de 7,5 milhões de euros em 2019.

Atualizada às 17H06 com mais informação