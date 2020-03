Dono do BPI corta dividendo para metade devido ao coronavírus

O CaixaBank, dono do Banco BPI, decidiu esta quinta-feira cortar o dividendo relativo a 2019 de 0,15 euros por ação para 0,07 euros por ação, devido às incertezas criadas pela epidemia de coronavírus.

O conselho de administração do banco espanhol decidiu ainda “modificar a política de dividendos para o exercício de 2020 que consiste na distribuição de um dividendo em dinheiro superior a 50% do lucro líquido reportado, passando para a distribuição de um dividendo em dinheiro não superior a 30% do lucro líquido reportado”.

O banco anunciou também que o presidente executivo do grupo, Gonzalo Gortázar, “manifestou a sua intenção de renunciar à remuneração variável correspondente ao ano de 2020”.

“Para adaptar a posição do banco ao novo ambiente e tendo em consideração novidades regulatórias e de supervisão, o conselho (de administração) concordou em reduzir a meta de rácio de solvabilidade CET1 para 11,5% dos 12% estabelecidos anteriormente”, adianta o CaixaBank num comunicado.

Perante o estado de emergência em Espanha, o banco decidiu cancelar a sua assembleia geral anual que estava prevista para os dias 2 e 3 de abril de 2020.

“O Grupo CaixaBank quer ser um participante fundamental para que a recuperação das economias espanhola e portuguesa sejam o mais rápidas possível, facilitando a concessão de crédito quando necessário, em coordenação com os esquemas de garantia do Estado”, adianta o comunicado.

O CaixaBank sublinha que “ativou um pacote abrangente de medidas com o objetivo de mitigar os efeitos económicos do coronavírus e apoiar as necessidades de empresas e particulares, incluindo uma linha de financiamento de até 25.000 milhões de euros para pequenas e médias empresas e trabalhadores por conta própria, o adiantamento, no dia 20, do pagamento de pensões ou a suspensão de rendas das casas de que é proprietário”.

Atualizada às 22H41 com mais informação