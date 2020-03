ebankIT anuncia parceria para soluções bancárias omnicanal

Empresa portuguesa com clientes ativos em todo o mundo, a ebankIT anunciou uma parceria com a Enterprise Engineering, Inc (EEI) que permitirá disponibilizar “soluções bancárias omnicanal para o setor bancário e das credit unions norte-americanas”.

“Esta parceria representa um passo importante na consolidação da nossa estratégia de crescimento para o mercado norte-americano, onde já temos uma presença relevante”, afirma Renato Oliveira, CEO da ebankIT.

A parceria vai permitir, tirando partido das competências da EEI e das funcionalidades avançadas da plataforma ebankIT, responder às necessidades das instituições financeiras do mercado norte-americano, acredita a empresa.

“Com a mudança de modelos de operação e de serviço ao cliente, é essencial para as instituições bancárias dispor de uma solução flexível, sofisticada e capaz de proporcionar uma verdadeira experiência omnicanal, que é precisamente a principal força da ebankIT”, explica ainda o CEO da instituição.

O webinar transatlântico irá contar com a participação de Timothy Klemmer, head of open banking technology EEI, George Anderson, CEO EEI, Pedro Azevedo, CPO da ebankIT, Vítor Barros, responsável de inovação da ebankIT, Arthur Wasson, managing director do Signature Bank e Kate Drew, business consultant da Grant Thornton.