Empresas de crédito emprestaram 1.500 milhões no segundo trimestre

As empresas de crédito especializado concederam 1.557 milhões de euros em crédito ao consumo no segundo trimestre de 2019, o que corresponde a um aumento de 0,4% face ao valor concedido no período homólogo do ano anterior.

O montante abrange apenas “o crédito concedido a consumidores que atuam fora do âmbito da sua atividade profissional”, lembra a ASFAC-Associação de Instituições de Crédito Especializado num comunicado divulgado esta quarta-feira.

“Estes números mostram a tendência para uma estabilização no crescimento do crédito especializado”, afirmou António Menezes Cordeiro, presidente da ASFAC, citado no comunicado.

No global, o crédito concedido pelas empresas associadas da ASFAC atingiu os 2.588 milhões de euros no segundo trimestre, uma descida de 9,4% em termos homólogos.

“Os meios de transporte [automóveis e motos] representaram 59,2% do total dos 1.056 milhões de euros concedidos no crédito clássico [caracterizado por ter um plano de amortização e prazo fixos] e registam uma diminuição de 7,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em linha com a redução das vendas de automóveis novos”, adianta a associação.

“O mercado automóvel de viaturas novas mantém-se em queda pelo quinto mês consecutivo e em junho de 2019 foram matriculados menos 4% do que no período homólogo”, frisa.

A ASFAC destaca ainda a queda do nível de incumprimento das famílias que, entre 2013 e o final do primeiro trimestre de 2019, recuou cerca de 43%. “A redução do número de famílias em incumprimento é uma tendência que se tem consolidado nos últimos trimestres, mostrando que a concessão do crédito especializado está a ser feita de forma sustentada”, aponta.