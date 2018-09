Empréstimos à habitação atingem os 919 milhões em julho

Os empréstimos concedidos a particulares para a compra de habitação atingiram os 919 milhões de euros em julho deste ano, apesar da entrada em vigor das regras do Banco de Portugal com vista a travar o aumento do crédito.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, os volumes de novas operações para consumo fixaram-se em 387 milhões de euros e foram ainda concedidos empréstimos de 143 milhões de euros a particulares para outros fins.

“Nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminuiu 10 pontos base, para 1,35%, que corresponde a um novo mínimo da série. No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 7,07% e 3,91% [7% e 3,62% em junho]”, adianta numa atualização do Boletim Estatístico .

Desde o dia 1 de julho as entidades financeiras passaram a ter de considerar novas condições na hora de avaliar a capacidade do cliente para pagar o crédito e para definirem o prazo do financiamento.

As medidas introduzidas visam travar o forte aumento da procura por crédito. Os contratos passaram a ter de responder a novos limites nomeadamente em termos da capacidade de endividamento do cliente e ainda em relação ao prazo do crédito.

