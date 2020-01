Endividamento da economia sobe em novembro

O endividamento global das famílias, das empresas e do setor público aumentou 700 milhões de euros em novembro, face ao mês anterior, para os 724,7 mil milhões de euros, devido sobretudo ao maior nível de dívida estatal.

Deste valor total, “320,1 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 404,6 mil milhões de euros ao setor privado”, refere uma nota de informação estatística divulgada esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

“Este aumento deveu-se, essencialmente, ao acréscimo de 0,7 mil milhões de euros no endividamento do setor público”, adianta.

O endividamento dos particulares face à banca aumentou enquanto nas empresas privadas diminuiu. -se uma diminuição do endividamento face à banca.

“A descida no endividamento das empresas privadas resultou da diminuição do financiamento face ao setor financeiro, em 1,1 mil milhões de euros. Esta descida foi parcialmente compensada pelo aumento do endividamento externo [0,9 mil milhões de euros]”, refere a mesma nota.

No caso dos particulares, o endividamento cresceu 206 milhões de euros em novembro, face a outubro, para os 140.544 milhões de euros, dos quais 97.938 milhões de euros respeitam a crédito à habitação, que registou uma subida mensal de dois milhões de euros.

Face a novembro de 2019, o endividamento diminuiu 3,1 mil milhões de euros.

