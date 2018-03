Estado pode ter de injetar mais capital no Novo Banco

O Estado português pode ter de injetar mais fundos públicos no capital do Novo Banco num valor que pode chegar aos 9,2 milhões de euros, mais um valor de uma eventual entrada de fundos do Estado. De acordo com um documento da Comissão Europeia, avançado pelo Observador, se este cenário acontecer será necessária uma reestruturação e o Novo Banco terá de fechar 120 agências e despedir 1100 trabalhadores. A Comissão Europeia autorizou a venda de 75% do Novo Banco ao fundo Lone Star, caso haja um cenário menos positivo.

Esta será uma terceira medida de emergência a aplicar, caso as outras duas estipuladas falhem. A primeira é o mecanismo de capital contingente onde o Fundo de Resolução pode ter de injetar 3,89 mil milhões de euros por perdas em ativos problemáticos que venham a ter um impacto negativo nos rácios de capital do Novo Banco. Este mecanismo de capital contingente pode ser ativado já este ano se a instituição apresentar grandes prejuízos, por a Lone Star não querer assumir responsabilidade sobre ativos tóxicos.

A segunda medida diz respeito à emissão da dívida de até 400 milhões de euros que servirá para reforçar os rácios de capital e que terá de ser realizada este ano. Se as taxas exigidas pelos investidores forem demasiado elevadas, o Fundo de Resolução, que detém 25% do capital do Novo Banco, tem de pagar esta verba. Se isso acontecer, aos 400 milhões subtraem-se aos 3,9 mil milhões e, nesse caso, só poderá ser exigido um máximo de 3,5 mil milhões.

Uma terceira medida define uma rede de segurança, que pode assumir a forma de injeção de capital pública ou a subscrição de títulos de dívida aditional tier 1.

Se o rácio de capital total do Novo Banco, no âmbito do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP),ficar abaixo do exigido, Portugal terá de assegurar capital adicional, diz a Comissão Europeia. Ou seja, se as medidas anteriores falharem, o Estado português terá de injetar capital. Isto acontece se as medidas de otimização de capital do Novo Banco, num período de nove meses não forem suficientes, se a Lone Star não estiver disponível para colocar o capital necessário e se não houver investidores privados interessados.

Se for usado dinheiro público nesta rede de segurança, Portugal comprometeu-se a reduzir os trabalhadores do banco, em 800 a 1.100 trabalhadores e a fechar entre 90 a 120 agências, num novo plano de reestruturação.