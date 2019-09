Estes são os bancos com mais reclamações em Portugal

O Deutsche Bank, o Bankinter e o Banco CTT foram os bancos que geraram mais reclamações de clientes nos primeiros seis meses deste ano.

O Banco de Portugal recebeu no total 8.022 reclamações contra os bancos no primeiro semestre, um aumento de 5,2% face a 2018. Em média, 1.337 queixas deram entrada no supervisor por mês.

A maior parte das queixas foram relacionadas com crédito ao consumo e à habitação e também contas de depósito.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal no seu relatório de Atividades de Supervisão Comportamental.

Estão excluídas do relatório as reclamações que entraram no Banco de Portugal contra entidades estrangeiras, como a britânica Revolut e o alemão N26, por não serem supervisionadas em Portugal.

Esta é o Top 3 dos bancos com maior número de queixas, por tipo de motivo da reclamação:

Depósitos

1. Deutsche Bank 2. Banco CTT 3. Banco Activobank

Crédito ao consumo

1. Bankinter 2. Caixa Leasing e Factoring 3. Banco BIC

Crédito à habitação e hipotecário