EuroBic adia assembleia-geral para o dia 27 de abril

O EuroBic adiou para o dia 27 de abril a realização da sua assembleia-geral de acionistas, que estava agendada para esta segunda-feira, justificando o adiamento com a epidemia de coronavírus.

A nova convocatória adianta que a assembleia-geral – que inclui na ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais do banco – “será realizada através de meios telemáticos, sendo assegurada a autenticidade das declarações, a segurança das comunicações e o registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes”.

“Sob proposta do Conselho de Administração do Banco BIC Português S.A. e com fundamento no Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 1, determino o adiamento da Assembleia Geral do Banco BIC Português convocada para o dia 30 de março de 2020, pelas 11 horas, que passará para o dia 27 de abril à mesma hora, com os mesmos pontos da ordem de trabalhos”, refere a convocatória publicada no Portal da Justiça.

