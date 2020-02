EuroBic contratou empresa de amiga e sócia de Isabel dos Santos

O EuroBic contratou a SDO Consulting, empresa da amiga e sócia de Isabel dos Santos para prestação de serviços de consultoria de recursos humanos. Uma relação contratual que se manteve até à denúncia do Luanda Leaks, revela esta sexta-feira O Jornal Económico. Segundo a mesma publicação, que cita “fontes próximas do processo”, o banco liderado por Teixeira dos Santos terá tomado a iniciativa de cessar o contrato com a empresa para evitar “riscos reputacionais”.

Paula Oliveira é a única acionista da empresa Matter Business Solutions, do Dubai, para onde terão sido alegadamente transferidos de forma irregular mais de 100 milhões de euros da Sonangol através do EuroBic.

As autoridades judiciais angolanas suspeitam que Paula Oliveira é testa de ferro da filha do ex-presidente de Angola.

O Jornal Económico avança que o EuroBic desencadeou um processo de averiguações interno para saber como é que a empresa tinha sido contratada. A escolha da empresa terá passado pelo comité de nomeações e remunerações do banco, que integrava dois dos administradores não executivos apontados por Isabel dos Santos. O EuroBic, após as averiguações internas, terá concluído “que os serviços foram efetivamente prestados”, adianta o jornal.