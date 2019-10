Eurobic processa antiga deputada Ana Gomes por difamação

O Banco Eurobic vai avançar com um processo judicial contra a antiga deputada Ana Gomes por difamação. Em causa estão afirmações proferidas por Ana Gomes no seu programa de comentário, transmitido pela SIC Notícias no dia 16 de outubro de 2019.

A ex-deputada referiu-se ao Eurobic como fazendo parte de um circuito destinado a “ofuscar a origem dos capitais” de Isabel dos Santos, acionista do banco. As afirmações foram ditas na sequência de uma publicação na rede social Twitter da mesma, em que também se referiu ao EuroBic como integrando um esquema de “lavagem de dinheiro”.

Ana Gomes afirma que Isabel dos Santos recorre ao Eurobic para fazer circular o seu dinheiro, enquanto o “Banco de Portugal e o Banco Central Europeu assobiam para o ar”.

Que jeito dá à PEPíssima accionista Isabel dos Santos o @banco_eurobic! Está na rede swift e na Zona Euro,💰 passa por lá p/ liquidar dívidas jto de outros bancos. Sem “due diligences” pois já circulou por banco da zona Euro. @bancodeportugal e @ecb assobiam para ar! Angola #amld https://t.co/fi4k49nrMs — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) October 14, 2019

“Ao contrário do afirmado e insinuado pela Dra. Ana Gomes, o EuroBic não participa em qualquer circuito de branqueamento de capitais e cumpre com toda a legislação vigente relativa à prevenção de branqueamento de capitais. Além disso, é uma instituição financeira transparente e ativamente supervisionada pelas entidades de supervisão competentes”, afirma o banco em comunicado.

O banco defende que as afirmações de Ana Gomes são falsas e que esta nunca apresentou provas das suas alegações, ao contrário do que referiu no programa. “As “provas” a que faz referência são meras cartas por si assinadas com o mesmo tipo de afirmações difamatórias genéricas, mas sem qualquer base probatória a sustentá-las”.

“Uma vez que as falsidades proferidas pela Dra. Ana Gomes lesam o bom-nome e reputação do EuroBic, o Banco decidiu avançar com os procedimentos judiciais adequados com vista à salvaguarda dos seus direitos”, remata.