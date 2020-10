Euronet já reabriu maioria dos ATM que fechou com a covid

A medida foi adotada pela Euronet nos vários países onde opera caixas automáticos. Com a população em confinamento e os turistas impedidos de viajar, a empresa optou por encerrar muitos dos seus ATM. Agora, segundo a empresa, a maioria já está de novo a funcionar em pleno. “Durante o confinamento fechamos muitos caixas automáticos, mas desde que o país começou a abrir, começámos também a abrir as nossas caixas e agora a maioria está a funcionar”, disse ao Dinheiro Vivo Alexandre Pitta Livério, country manager da Euronet para Portugal.

“A nossa empresa teve que se adaptar ao surto da pandemia covid-19, em resultado das medidas restritivas anunciadas por governos de toda a Europa. Este também foi o caso de Portugal”, explicou. Segundo este responsável, “as ações incluíram também o esvaziamento do dinheiro em caixas automáticos selecionados” da sua rede.

Expandir a rede em Portugal

Apesar do novo coronavírus continuar a circular e a contagiar a população, em Portugal não se perspetiva, para já, um novo período de confinamento. Mas o governo declarou situação de contingência, o que mantém medidas que restringem a atividade de alguns setores da atividade económica e condiciona o consumo. “Aguardamos com expectativa a era pós covid-19, manteremos a nossa forte presença em Portugal e serviremos os clientes nacionais e internacionais como antes”, indicou o responsável da Euronet.

A empresa opera atualmente cerca de 50 mil caixas automáticos em toda a sua rede mundial, que inclui Europa e Ásia-Pacífico. “Em Portugal temos uma presença forte, com cerca de mil ATM e pretendemos aumentar ainda mais este ano, e também nos próximos anos, a nossa cobertura no país para locais onde o numerário é mais necessário”, disse Alexandre Livério.

A empresa tinha mais de 410 milhões de dólares (350 milhões de euros) na sua rede de ATM, no final de junho. No segundo trimestre deste ano, a Euronet registou receitas de quatro milhões de dólares (3,4 milhões de euros) provenientes de operações com dinheiro, segundo o relatório e contas da companhia divulgado no final de julho. No mesmo período, a Euronet registou um prejuízo de 115 milhões de dólares (98 milhões de euros) e receitas totais de 528 milhões de dólares (450,6 milhões de euros).

Os caixas automáticos da Euronet são semelhantes aos ATM da SIBS , que opera a rede Multibanco. Mas a Euronet chegou a atrair polémica em Portugal devido à cobrança de comissões. Isto porque os ATM não assumem o cartão dual (crédito e débito) como cartão de débito por defeito. Segundo a DECO, o valor cobrado nas operações de levantamento a crédito (cash-advance) ronda os quatro euros, acrescidos de uma percentagem de cerca de 4% do montante levantado, sujeitos a imposto de selo.

A SIBS, que é detida pelos principais bancos a operar em Portugal, é dona da maior rede de caixas automáticas do país. A empresa opera mais de 11.700 ATM e tem vindo a reforçar a presença de ATM Express, dirigidos aos consumidores estrangeiros.