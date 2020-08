Fidelidade compra mais 1 ME em obrigações da Caixa

A companhia de seguros Fidelidade, que é detida em 15% pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), subscreveu um milhão de euros em obrigações do banco público, de acordo com um comunicado hoje enviado ao mercado.

A comunicação foi feita à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com a justificação de que José João Guilherme e Francisco Cary, “administradores da CGD, são também administradores da Fidelidade”.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a operação foi feita na segunda-feira, e diz respeito à “Obrigação CXGD 10 ¾ PERP”, ou seja, perpétua.

No dia 05 de agosto, a Fidelidade subscreveu seis milhões de euros em obrigações do banco público, de acordo com um comunicado enviado ao mercado.