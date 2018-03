Fintech líder na área de pagamentos prepara expansão e novo serviço

A Ifthenpay, líder na emissão e gestão de referências de multibanco para empresas, prepara-se para disponibilizar o serviço MB Way e também para alargar a sua atividade a toda a área única de pagamentos em euros, aproveitando a nova regulação comunitária de pagamentos.

A fintech de Santa Maria da Feira viu o seu volume de negócios crescer 24% em 2017, em termos homólogos, para 1,4 milhões de euros. A empresa fornece mais de 11 mil empresas e estima que o número suba para 13.500 em 2018.

Em abril, a empresa, que é parceira da SIBS, atinge um valo acumulado de mil milhões de euros de volume de pagamentos. Em 2017, a Ifthenpay – criada em 2014 a partir da Ifthen, que nasceu em 1998 – registou um volume de pagamentos de 317,8 milhões de euros, um aumento homólogo de 2016.

“Temos em perspetiva para 2018 e anos seguintes, o alargamento da nossa atividade a toda a zona SEPA (área única de pagamentos em euros), tirando partido das novas oportunidades que a recente legislação PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamentos) nos traz”, afirma Nuno Breda, sócio-gerente, citado em comunicado divulgado esta terça-feira.

Segundo Filipe Moura, o segundo sócio-gerente da empresa, o serviço MB Way – que permite o pagamento de compras através de uma aplicação no telemóvel ou tablet – deverá ser disponibilizado até ao final do mês de abril.

Para ter o serviço de referências de multibanco como método de pagamento nos seus sites na Internet, as empresas pagam 70 cêntimos de euro por cada pagamento efetuado por esse método. Para maiores volumes de referências de multibanco, o custo é mais reduzido.