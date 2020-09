O presidente do Fundo de Resolução, Máximo dos Santos, afirmou esta quarta que não tem indícios de que o Novo Banco tenha vendido ativos a entidades ligadas ao seu acionista principal, a norte-americana Lone Star.

Mas ressalvou: “sou o presidente do Fundo de Resolução, não sou o Sherlock Holmes”.

Máximo dos Santos está hoje no parlamento a ser ouvido sobre as vendas de imóveis e créditos do Novo Banco e que têm impacto nas injeções de capital do Fundo de Resolução naquela instituição.

Numa resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda, datada de 11 de setembro, o Banco de Portugal defendeu que os negócios feitos pelo Novo Banco foram boas vendas e também que não haveria problema se os ativos tivessem sido vendidos a partes relacionadas com a Lone Star.

Em atualização