Fundo que comprou malparado da CGD tem mais mil milhões para gastar

O fundo britânico AnaCap Financial Partners, investido por nomes como o Goldman Sachs e a Allianz, levantou mil milhões de euros em capital que pretende aplicar em mais ativos europeus, avança esta terça-feira o jornal Financial Times.

O fundo já adquiriu uma carteira de malparado no valor de 200 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos e estará a negociar a compra de mais ativos tóxicos ao BCP – segundo a Debtwire, citada pelo Jornal de Negócios.

Agora, terá aumentado o seu capital em 70% numa ronda de financiamento – números que deverão ser confirmados amanhã pela entidade, segundo o Financial Times.

Segundo o jornal, o objetivo dos investidores do AnaCap será o de manter as compras de créditos e outros ativos nos balanços dos bancos europeus, incluindo malparado e imobiliário, com especial enfoque na dívida de empresas – também PME. E a meta de investimento total andará entre os 15 milhões e 75 milhões de euros.

O Financial Times destaca que a operação de aumento de capital do fundo acontece numa altura em que os investidores procuram aplicações alternativas de capital, já com apostas significativas em ativos de instituições financeiras alemãs.

Os bancos portugueses têm vindo a reduzir as respetivas carteiras de malparado, prevendo-se que retirem este ano mais de cinco mil milhões destes ativos dos seus balanços.