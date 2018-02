Fundos respondem a Carlos Costa: “reguladores são julgados pelos seus atos”

Os grandes fundos internacionais que sofreram perdas com obrigações do Novo Banco comentaram esta sexta-feira declarações de Carlos Costa, presidente do supervisor bancário, criticando mais uma vez as ações do Banco de Portugal, que continua a recusar um acordo com o grupo de credores lesados.

Carlos Costa afirmou no dia 20 de fevereiro, numa conferência em Lisboa, que Portugal deve ser visto como um mercado credível e ter um sistema bancário estável para inspirar a confiança entre os investidores internacionais.

“Estamos absolutamente de acordo com estes comentários. Contudo, os reguladores são julgados pelos seus atos, não pelas suas palavras”, dizem os fundos, incluindo a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, e a PIMCO, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Aqueles gigantes, junto com outros credores, perderam 2,2 mil milhões de euros quando o Banco de Portugal decidiu retransferir para o banco ‘mau’ que ficou com os ativos tóxicos do BES as obrigações sénior do Novo Banco detidas por aqueles investidores, em dezembro de 2015.

A medida permitiu reforçar o balanço do Novo Banco e prepará-lo para ser vendido. O Novo Banco acabou por ser vendido à Lone Star em outubro de 2017 com a norte-americana a injetar 1000 milhões de euros no banco. Mas a Lone Star ficou ainda com uma garantia de poder haver uma injeção de capital por parte do Fundo de Resolução, financiada pelo erário público.

Os fundos internacionais têm a correr ações na justiça portuguesa para reaver os investimentos e têm pedido insistentemente ao Banco de Portugal para que haja uma negociação, de modo a resolver a questão que levou os fundos a boicotar investimentos em ativos portugueses.

Os gigantes internacionais referem que a decisão do Banco de Portugal demonstrou que o regulador “está preparado para usar o seu poder de forma oportunística e imprevisível, minando a confiança dos investidores à custa dos contribuintes portugueses”.

“A única forma de reconstruir essa confiança é corrigir erros passados e enviar um sinal forte aos mercados de capitais”, adianta a nota na qual os fundos voltam a pedir a Carlos Costa que retome as negociações com o grupo de credores “para chegar a uma solução benéfica mútua e retirar o peso sobre os contribuintes portugueses”.