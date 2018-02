Horta Osório é o banqueiro mais bem pago da City

Esta semana, os quatro maiores bancos ingleses apresentaram as suas contas, que confirmaram um ano de recuperação para o setor bancário inglês. Sinal disso mesmo é, por exemplo, o regresso do RBS (Royal Bank of Scotland) aos lucros quase dez anos depois de ter entrado no vermelho.

Entre as páginas de lucros, os maiores bancos deram também a conhecer os salários dos seus gestores de topo. E, entre os quatro grandes está o português, António Horta Osório, CEO, do Lloyds Bank.

O salário destes banqueiros é formado por uma base fixa e uma componente variável que inclui bónus e prémios. No total, o banqueiro mais bem pago leva para casa cerca de 6,4 milhões de libras (7,2 milhões de euros) e o menos bem pago recebe 3,4 milhões de libras (3,86 milhões de euros). É uma diferença superior a 3 milhões de libras explicada essencialmente pelos bónus e prémios, mostram as contas do Business Insider.

O banqueiro que mais recebe é, precisamente, Horta Osório, cujo salário voltou a subir – veja as imagens e confira quanto e como compara com os colegas da banca – em 2017.

Os resultados financeiros do Lloyds registaram uma melhoria de 41% face a 2016.

