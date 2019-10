Gilbert Ranoux é o novo CEO do Banco Credibom

O Banco Credibom nomeou Gilbert Ranoux como novo CEO. O administrador francês, de 56 anos, assume a liderança do banco detido pelo Group Crédit Agricole após ter desempenhado o cargo de diretor-geral da GAC Sofinco, na China, entre 2012 e 2018.

O novo presidente executivo tem vários anos de experiência na área do crédito ao consumo e a sua nomeação como novo CEO “enquadra-se no posicionamento estratégico do Banco Credibom para 2019, que passa pelo reforço do crescimento no mercado B2C, pela inovação e desenvolvimento de novas linhas de negócio e pela consolidação das relações com os parceiros estratégicos de negócio”, indica a instituição bancária em comunicado.

Gilbert Ranoux iniciou a carreira em 1988 na Aérospatiale, empresa francesa da indústria aeroespacial que deu origem à Airbus. Em 1990 integrou a Control Data Systems, onde assumiu a função de consultor e gestor de área de negócio durante cinco anos. Após ter desempenhado cargos de liderança na GE, entre 1996 e 2002, Gilbert Ranoux trabalhou como diretor de parcerias no Crédit Agricole Consumer Finance (CACF), entre 2002 e 2012. Pelo meio, desempenhou também funções de direção de parcerias na Sofinco.

“É com muito orgulho e com um enorme sentimento de missão que abraço este novo desafio de liderar uma das instituições de crédito mais relevantes do mercado português. O nosso principal objetivo para este ano será cimentar a posição do Banco Credibom como a referência no crédito ao consumo”, afirma Gilbert Ranoux.