Governo já selecionou interessados na Caixa Geral do Brasil

O Governo aprovou esta quinta-feira a resolução que seleciona os potenciais investidores para a venda do banco que a Caixa Geral de Depósitos detém no Brasil.

“Foi aprovada a resolução que seleciona os potenciais investidores admitidos a participar na fase subsequente do processo de alienação das ações detidas direta ou indiretamente pela Caixa Geral de Depósitos no capital social do Banco Caixa Geral – Brasil”, lê-se no comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros.

A nota refere que “os investidores selecionados serão convidados a desenvolver diligências informativas e a proceder à apresentação de propostas vinculativas de aquisição das ações.”

De acordo com o governo fica, assim, concluído “outro passo estratégico para a execução do calendário dos compromissos subjacentes à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos pelo Estado.”

A venda das operações da CGD em Espanha, África do Sul e Brasil foram acordadas com a Comissão Europeia, no âmbito da recapitalização do banco público.

No ano passado, foi decidido vender o banco de Espanha ao Abanca (que comprou em Portugal a operação do Deutsche Bank) e o Mercantile Bank ao fundo de investimento Capitec Bank Limited, numa mais-valia total estimada em 200 milhões de euros.

A concretização da venda das operações de Espanha e África do Sul ainda não aconteceu, uma vez que faltam autorizações.

A CGD registou lucros de 282,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que compara com os 194 milhões de euros registados no mesmo período de 2019, o que corresponde a um aumento de 46% face ao período homólogo do ano passado.