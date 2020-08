Governo trava venda de imóveis de 265 milhões do antigo BPN

O Ministério das Finanças deu instruções à Parvalorem, a sociedade criada para gerir os ativos tóxicos do antigo BPN, para travar a venda de uma carteira de imóveis que tinha sido recentemente colocada no mercado, com a designação de Projeto Miraflores, avança o jornal Público na edição deste sábado.

A venda, segundo o jornal, foi suspensa temporariamente, e além de uma carteira de imóveis comerciais e residenciais no valor de 265 milhões de euros, grande parte em Lisboa e Porto, inclui a venda da própria sociedade gestora Imofundos.

A ordem para parar o processo terá vindo do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. O Público contactou o Ministério das Finanças, que não respondeu às perguntas do jornal até ao fecho da edição.

Já a Parvalorem explicou que, “em consonância com o plano estratégico, tem vindo a ser estudada a possibilidade de alienação dos principais fundos sob gestão” e que procurou “percecionar uma reação a uma potencial transação”, tendo por isso iniciado “recentemente um processo de auscultação do mercado (market sounding)”. Mas, acrescenta a Parvalorem, “perante a evolução da situação internacional, inerente à pandemia de covid-19, não se procedeu ainda ao lançamento da operação no mercado”.